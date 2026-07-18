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«Кайрат» уверенно обыграл «Атырау» в матче Премьер-лиги

Матч чемпионата Казахстана между «Атырау» и «Кайратом» завершился победой гостей со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане. «Кайрат» заложил фундамент успеха еще в первом тайме, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Гости открыли счет уже на 6-й минуте встречи. Спустя восемь минут преимущество «Кайрата» удвоилось, а на 21-й минуте счет стал разгромным. Коллектив из Алма-Аты доминировал на поле на протяжении всей первой половины игры. Хозяева смогли отыграть один мяч только в середине второго тайма — на 68-й минуте футболист «Атырау» поразил ворота оппонентов, установив окончательный результат.

Перед началом встречи букмекеры считали «Кайрат» фаворитом, предлагая на победу гостей коэффициент 1,58. Ничья оценивалась в 3,86, а на успех «Атырау» давали 6,40.

Ставка на тотал больше 2,5 в этом матче прошла с коэффициентом 2,02. Также сыграла линия на то, что обе команды забьют — этот исход до игры котировался за 1,82. Любители ставок на форы могли заработать на победе гостей с форой (-1,5), которая принималась с коэффициентом 2,65.

В этом матче зашел тотал угловых меньше 9,5, который букмекеры предлагали за 1,85. По жёлтым карточкам ситуация оказалась напряжённой: арбитр показал жёлтую более 4 раз, что позволило сыграть ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,00.

По итогам тура «Кайрат» набрал 42 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ордабасы» на два балла. Команда одержала 7-ю победу подряд в чемпионате. «Атырау» с 18 очками располагается на 10-й строчке. В следующем матче 21 июля «Кайрат» в квалификации Лиги чемпионов сыграет с «Омонией» в 12:00 мск, а «Атырау» 26 июля в 15:00 мск встретится с «Тоболом» в рамках Премьер-лиги.