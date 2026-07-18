«Кайрат» уверенно обыграл «Атырау» в матче Премьер-лиги

Ставка на тотал больше 2,5 в этом матче прошла с коэффициентом 2,02. Также сыграла линия на то, что обе команды забьют — этот исход до игры котировался за 1,82. Любители ставок на форы могли заработать на победе гостей с форой (-1,5), которая принималась с коэффициентом 2,65.