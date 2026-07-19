Отец Черышева раскритиковал украинского тренера за слова про отказ его сына возвращаться в Россию: «Несет херню»

Савин уехал из России из-за российской специальной военной операции на Украине. В марте 2024 года сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Савина по делу о дискредитации российской армии. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России. Ему грозит до 5 лет колонии.