Отец Черышева раскритиковал украинского тренера за слова про отказ его сына возвращаться в Россию: «Несет херню»

Чигринский ранее заявил, что Денис Черышев отказался возвращаться в российский чемпионат из-за позиции по военному конфликту на Украине.
— Тренер «Красавы» Дмитрий Чигринский сказал, что у Дениса Черышева за последнее время были предложения из России. Это правда?
— Лично я об этом ничего не слышал. Возможно, Денис с кем-то разговаривал, но ничего серьезного не было. Не понимаю, откуда у Чигринского вообще такая информация.
— Он заявляет, что Денис не возвращается в Россию из-за личной позиции.
— Это просто бред. Человек какую-то херню несет. Денис родился в России, он любит свою страну. Что ему еще нужно? — сказал Дмитрий Черышев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Напомним, что Черышев в составе сборной России дошел до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году. В настоящее время ему 35 лет. В начале 2026 года Денис перешел в кипрскую «Красаву», руководителем которой является экс-футболист самарских «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» Евгений Савин.
Савин уехал из России из-за российской специальной военной операции на Украине. В марте 2024 года сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал Савина по делу о дискредитации российской армии. Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории России. Ему грозит до 5 лет колонии.
Чигринский возглавил «Красаву» на прошлой неделе.