Кимпембе стал свободным агентом после ухода из «Катара»

Французский защитник Преснель Кимпембе остался без команды. «Катар» не стал продлевать контракт с 30-летним французом, который прошлой осенью перебрался в клуб из «ПСЖ».
В сентябре 2025 года Кимпембе подписал с «Катаром» однолетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон, но клуб отказался от этого варианта.
За катарский клуб француз сыграл 11 матчей (5 без замен) и не отметился результативными действиями.
В феврале 2023 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил почти два сезона. На его счету 28 матчей за сборную Франции в карьере.