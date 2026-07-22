Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что российский вратарь вернулся в расположение французского клуба и приступил к тренировкам.
«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.
27-летний россиянин имеет действующий контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Первый матч в сезоне-2026/72 «ПСЖ» проведет в среду, 12 августа. Парижская команда сыграет против «Астон Виллы» в Суперкубке УЕФА.
В сезоне-2025/26 Сафонов сыграл в 27 матчах во всех турнирах, пропустил 28 голов и 12 раз сохраних свои ворота в неприкосновенности.