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В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

В итальянской провинции Салерно найдено обгоревшее тело 53-летнего спортивного журналиста. По данным следствия, мужчину сначала жестоко избили, сломав несколько костей, а затем подожгли.

Источник: Соцсети

Итальянская полиция расследует дело о жестокой расправе над спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Об этом сообщает телеканал Rai News.

В ночь на 19 июля тело 53-летнего журналиста было найдено пожарными, приехавшими тушить возгорание в сельской местности в окрестностях Эболи.

Опознать обгоревшие останки удалось лишь благодаря автомобилю, зарегистрированному на имя Эспозито и припаркованному неподалеку.

По данным Rai, на месте происшествия были обнаружены гильзы, однако криминалисты полагают, что мужчина не был застрелен. По версии следствия, журналиста сначала жестоко избили — у него несколько переломов, а затем подожгли.

Вскрытие, длившееся почти пять часов, подтвердило, что смерть не была вызвана огнестрельным ранением. Однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторных исследований.

Следователи исключили вариант, что убийство связано с его работой, предположив личный мотив.

Ведется поиск орудия убийства, проверяются записи камер видеонаблюдения на пути следования автомобиля Эспозито. В районе, где было найдено тело, камеры отсутствуют.

Эспозито был главным редактором сайта TuttoSalernitana.com, сотрудничал с газетой La Città di Salerno, выступал как эксперт на телевидении OttoChannel и писал для TuttoC.com.