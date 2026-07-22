В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

Итальянская полиция расследует дело о жестокой расправе над спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Об этом сообщает телеканал Rai News.
В ночь на 19 июля тело 53-летнего журналиста было найдено пожарными, приехавшими тушить возгорание в сельской местности в окрестностях Эболи.
Опознать обгоревшие останки удалось лишь благодаря автомобилю, зарегистрированному на имя Эспозито и припаркованному неподалеку.
По данным Rai, на месте происшествия были обнаружены гильзы, однако криминалисты полагают, что мужчина не был застрелен. По версии следствия, журналиста сначала жестоко избили — у него несколько переломов, а затем подожгли.
Вскрытие, длившееся почти пять часов, подтвердило, что смерть не была вызвана огнестрельным ранением. Однако окончательные выводы будут сделаны после лабораторных исследований.
Следователи исключили вариант, что убийство связано с его работой, предположив личный мотив.
Ведется поиск орудия убийства, проверяются записи камер видеонаблюдения на пути следования автомобиля Эспозито. В районе, где было найдено тело, камеры отсутствуют.
Эспозито был главным редактором сайта TuttoSalernitana.com, сотрудничал с газетой La Città di Salerno, выступал как эксперт на телевидении OttoChannel и писал для TuttoC.com.