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В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками аргентинской команды «Тигре»

В Уругвае обстреляли автобус с фанатами «Тигре» после матча с «Насьоналем».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем», сообщает TyC Sports.

Инцидент произошел во вторник после матча первого раунда плей-офф турнира, который завершился победой «Тигре» со счетом 3:0. После завершения встречи некоторые игроки победившей команды показали баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам», аналогичный баннер продемонстрировали футболисты сборной Аргентины после победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира.

Автобус перевозил болельщиков из Монтевидео в Колонию, когда по нему было произведено несколько выстрелов. Как сообщает источник, в результате стрельбы был ранен один болельщик, его госпитализировали с повреждением обеих рук.

«Мы покинули стадион, свет погасили, чтобы люди могли спать. Через окно я увидел вспышку и понял, что это выстрелы. Я сказал своей дочери, которая была рядом со мной, лечь на пол. Я закрыл ее собой, а когда поднял руку, в нее попала пуля, другая пуля раздробила большой палец моей левой руки», — приводит TyC Sports слова пострадавшего мужчины.

Отмечается, что клуб организовал пострадавшему болельщику транспортировку в Буэнос-Айрес.