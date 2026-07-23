В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками аргентинской команды «Тигре»

«Мы покинули стадион, свет погасили, чтобы люди могли спать. Через окно я увидел вспышку и понял, что это выстрелы. Я сказал своей дочери, которая была рядом со мной, лечь на пол. Я закрыл ее собой, а когда поднял руку, в нее попала пуля, другая пуля раздробила большой палец моей левой руки», — приводит TyC Sports слова пострадавшего мужчины.