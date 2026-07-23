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Ибраима Ба перешел в «Спортинг»

«Спортинг» на официальном сайте объявил о переходе Ибраима Ба из «Фамаликана».

«Спортинг» на официальном сайте объявил о переходе Ибраима Ба из «Фамаликана». 21-летний сенегалец подписал контракт до 2031 года. В соглашении прописана сумма отступных — 80 миллионов евро.

«Я уже играл против “Спортинга” в составе “Фамаликана”, а теперь буду защищать цвета этого клуба на стадионе “Жозе Алваладе”. Я очень хочу играть за “Спортинг”. Когда выходил против этой команды, это всегда было непросто — их болельщики создают невероятную атмосферу», — сказал Ба после подписания контракта.

В сезоне-2025/26 защитник провел 24 матча в чемпионате Португалии, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.