Ибраима Ба перешел в «Спортинг»

«Я уже играл против “Спортинга” в составе “Фамаликана”, а теперь буду защищать цвета этого клуба на стадионе “Жозе Алваладе”. Я очень хочу играть за “Спортинг”. Когда выходил против этой команды, это всегда было непросто — их болельщики создают невероятную атмосферу», — сказал Ба после подписания контракта.