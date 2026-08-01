«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Винисиусом

Винисиусу 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2018 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. В составе команды бразилец отметился 128 забитыми мячами и 100 голевыми передачами в 375 матчах различных турниров. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по разу — кубок страны и Межконтинентальный кубок. До перехода в «Реал» он играл за бразильский «Фламенго», воспитанником которого является.