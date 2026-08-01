«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Винисиусом

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Чемпион Англии по футболу «Арсенал» согласовал условия личного контракта с бразильским нападающим испанского «Реала» Винисиусом. Об этом сообщил портал HandofArsenal.
По информации источника, в ближайшее время руководство лондонского клуба направит «Реалу» предложение о покупке игрока, однако сумма не называется.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что «Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба, предложив больше, чем он получает на данный момент. Зарплата футболиста в «Реале» составляет 400 тыс. фунтов стерлингов в неделю.
Винисиусу 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2018 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. В составе команды бразилец отметился 128 забитыми мячами и 100 голевыми передачами в 375 матчах различных турниров. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, дважды — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, по разу — кубок страны и Межконтинентальный кубок. До перехода в «Реал» он играл за бразильский «Фламенго», воспитанником которого является.
За сборную Бразилии на счету Винисиуса 13 голов и 10 результативных передач в 54 играх. С национальной командой он дошел до финала Кубка Америки в 2021 году.