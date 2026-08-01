Брос покинул пост главного тренера сборной ЮАР

Бельгийский специалист Уго Брос не стал продлевать контракт в качестве главного тренера сборной ЮАР, сообщила футбольная ассоциация страны. Срок действия соглашения истек 31 июля.
74-летний Брос возглавлял сборную ЮАР с мая 2021 года. Он привел команду к третьему месту на Кубке африканских наций 2023 года, а также к выходу в финальную часть чемпионата мира-2026, где она проиграла в 1/16 финала сборной Канады.
По данным Reuters, Южноафриканская футбольная ассоциация предлагала Бросу продлить контракт до окончания Кубка африканских наций в июле следующего года, но он вместо этого принял решение завершить профессиональную тренерскую карьеру, как и предполагал до начала чемпионата мира.
Брос стал самым возрастным тренером, одержавшим победу на мировом первенстве в возрасте 74 лет и 75 дней, когда его команда обыграла Южную Корею в заключительном матче группы А на ЧМ-2026.