Брос покинул пост главного тренера сборной ЮАР

74-летний Брос возглавлял сборную ЮАР с мая 2021 года. Он привел команду к третьему месту на Кубке африканских наций 2023 года, а также к выходу в финальную часть чемпионата мира-2026, где она проиграла в 1/16 финала сборной Канады.