Моуринью о 2:2 с «Фиорентиной»: «Я увидел три “Реала”: свежий, уставший и очень уставший. Настоящие матчи впереди»

А третье лицо команды — то, которое мне очень понравилось, — это команда, которая сильно устала, но сумела остаться командой и снова взять игру под контроль. Думфрис и Эндрик тренировались всего три дня, но сыграли больше 70 минут. Это фантастическое усилие, которое для меня имеет большое значение. Я поблагодарил их за то, что они нам дали. Мне понравилось всt.