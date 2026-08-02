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Экс-хавбек «Оренбурга» Флорентин отдал пас на победный гол в матче «Бельграно» — «Архентинос Хуниорс»

«Архентинос Хуниорс» в гостях победили «Бельграно» в матче третьего тура чемпионата Аргентины (Клаусура) — 1:0.

«Архентинос Хуниорс» в гостях победили «Бельграно» в матче третьего тура чемпионата Аргентины (Клаусура) — 1:0.

Единственный гол на 45+2-й минуте забил защитник гостей Франциско Куини с передачи экс-форварда «Оренбурга» Габриэля Флорентина.

С 39-й минуты «Бельграно» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Франко Васкеса. На 47-й минуте после вмешательства ВАР отменили гол нападающего «Архентинос Хуниорс» Эмилиано Вивероса (офсайд).

«Архентинос Хуниорс» лидирует в турнирной таблице группы B с 9 очками после 3 матчей. «Бельграно» (3 очка после 4 игр) идет на 10-м месте.