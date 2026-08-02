«Расинг» проиграл «Тигре», Краневиттер сделал голевой пас

«Тигре» в гостях победил «Расинг» в матче 3-го тура чемпионата Аргентины (Клаусура) — 3:1.
Счет на 19-й минуте открыл полузащитник «Тигре» Пити Мартинес. На 26-й минуте защитник Мартин Гарай забил второй гол в ворота «Расинга». На 44-й минуте гол нападающего гостей Игнасио Руссо был отменен после вмешательства ВАР (игра рукой). На 51-й минуте Руссо забил по правилам.
На 65-й минуте «Расинг» отыграл один мяч — с передачи экс-полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера отличился нападающий Дуван Вергара.
«Расинг» (4 очка после 3 игр) занимает шестое место в турнирной таблице, «Тигре» (3 очка после 2 матчей) идет на восьмом месте.