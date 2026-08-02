«Расинг» проиграл «Тигре», Краневиттер сделал голевой пас

Счет на 19-й минуте открыл полузащитник «Тигре» Пити Мартинес. На 26-й минуте защитник Мартин Гарай забил второй гол в ворота «Расинга». На 44-й минуте гол нападающего гостей Игнасио Руссо был отменен после вмешательства ВАР (игра рукой). На 51-й минуте Руссо забил по правилам.