СМИ узнали, сколько «Арсенал» предложил «Реалу» за Винисиуса Жуниора

Винисиусу 26 лет, бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года, его соглашение истекает летом 2027 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).