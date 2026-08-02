СМИ узнали, сколько «Арсенал» предложил «Реалу» за Винисиуса Жуниора

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» предложил мадридскому «Реалу» 135 млн евро за нападающего сборной Бразилии по футболу Винисиуса Жуниора, сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, с учетом бонусов сумма может достичь 145 млн евро. Винисиус открыт к переходу в Премьер-лигу и не ответил согласием на последнее предложение «Реала» по продлению контракта.
Винисиусу 26 лет, бразилец выступает за «Реал» с лета 2018 года, его соглашение истекает летом 2027 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).