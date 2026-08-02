Месси строит бизнес-империю. Аргентинец потратил десятки миллионов на недвижимость

Собственная недвижимость у Месси появилась только в 2009-м году. Тогда Лео забрал первый «Золотой мяч» и потратил шесть миллионов евро на особняк в городке Кастельдефельс, который находится всего в 20 километрах от Барселоны. Многих в Кастельдефельсе привлекают песчаные пляжи и инфраструктура — в городе несколько школ, больниц и даже свой университет.
Месси вложил более двух миллионов в перестройку старого особняка. Обустраивали дом под запросы Лео — внутри спа, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Большую часть участка заняли небольшое футбольное поле и бассейн. Огромной проблемой стали соседи, которые часто закатывали громкие вечеринки. Жалобы в полицию не помогли и Месси просто выкупил их дом. А спустя несколько лет Лео присоединил к своему особняку еще два соседних участка.
Южный климат, близость к морю и полная приватность сделали Кастельдефельс любимым местом для семьи Месси. «Я чувствовал, что здесь мой дом» — признавался Лео, вспоминая о времени в Испании. Нападающий так и не продал особняк в Барселоне и обещал, что вернется в него после завершения карьеры с семьей.
Уже в 2019-м Лео превратил недвижимость в бизнес. Месси скупал элитные квартиры на побережье Флориды. Первым таким проектом стали апартаменты в небоскребе Porsche Design Tower. В 60-этажном здании находятся 132 апартамента, спа-центр и рестораны. Вместо парковок — лифт для автомобилей, который поднимает их прямо к отдельному гаражу в каждой квартире. В доме можно нанять специальных автоконсьержей — механиков, которые обслужат машину в периоды долгого отсутствия хозяев.
Апартаменты Месси находятся на 47-м этаже. На 330 квадратных метрах расположены бассейн, терраса с видом на океан, летняя кухня и несколько спален. Сейчас эти апартаменты стоят больше десяти миллионов долларов.
В Майами Месси и его семья поселились в Форт-Лодердейле, где расположен их новый особняк. За десять миллионов долларов аргентинец получил дом площадью почти в тысячу квадратных метров. Внутри восемь спален — главная из них занимает 148 квадратных метров.
Месси не поскупился на обустройство особняка. Интерьер разработан известным дизайнером — Лори Моррис. Отличительные особенности проекта — золото и высокие потолки. Например, высота холла — 27 метров. Внутри дома стандартный набор — спа, тренажерный зал, а также терраса с бассейном и видом на побережье. А в соседнем особняке поселился друг и партнер Лео по «Интеру» — Луис Суарес.
В Майами Месси скупил несколько апартаментов в элитных небоскребах на сумму более десяти миллионов долларов. Например, Лео принадлежат три квартиры в башне Трампа. Сам аргентинец, скорее всего, ни разу не был в апартаментах, на которые потратил почти пять миллионов долларов. Зато его представители сразу сдали квартиры в аренду.
Но не всегда инвестиции в недвижимость приносят Лео доход. Больше всего аргентинец намучался со своим особняком на Ибице. Месси приобрел его в 2022-м году за десять миллионов евро и вложился в ремонт. Но оказалось, что предыдущие владельцы не получили разрешение на строительство. Суд угрожал снести половину дома, но так и не реализовал приговор. А в 2024-м многострадальную виллу облили краской местные экоактивисты.
В течение карьеры Месси приобрел недвижимость во Франции, Испании, Англии, США и Аргентине. Помимо элитных квартир и вилл Лео скупает отели, рестораны, офисные и складские помещения. Все сделки оформляет его инвестиционная компания — Edificio Rostower. В 2025-м Месси поднял бизнес на новый уровень — представители аргентинца вывели Edificio Rostower на биржу Portfolio Stock Exchange. Тогда цена на акции стартовала с 57 евро, а спустя год стоимость выросла до 62 евро. Сейчас компания оценивается в 243 миллиона евро.
Алексей Прохоров