Месси строит бизнес-империю. Аргентинец потратил десятки миллионов на недвижимость

Но не всегда инвестиции в недвижимость приносят Лео доход. Больше всего аргентинец намучался со своим особняком на Ибице. Месси приобрел его в 2022-м году за десять миллионов евро и вложился в ремонт. Но оказалось, что предыдущие владельцы не получили разрешение на строительство. Суд угрожал снести половину дома, но так и не реализовал приговор. А в 2024-м многострадальную виллу облили краской местные экоактивисты.