«Женис» и «Елимай» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В течение двух таймов арбитр не зафиксировал ни одного взятия ворот или удаления. Команды провели встречу без результативных ударов, сохранив стартовый счет до финального свистка.
На итоговые 0:0 букмекеры давали коэффициент 8,50. Шансы команд на успех оценивались экспертами как сопоставимые, но небольшое преимущество было на стороне гостей. На победу «Елимая» предлагали коэффициент 2,10, на ничью давали 3,65, а на триумф «Жениса» можно было поставить за 3,34.
Статистика владения мячом, а также данные по ударам в сторону ворот и попаданиям в створ в официальном протоколе встречи не зафиксированы. Сведения по угловым ударам и количеству желтых карточек в статистических сводках матча также отсутствуют.
После этой ничьей «Елимай» набрал 27 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Женис» с 22 баллами занимает десятую строчку. В следующем матче «Женис» 8 августа в 17:00 мск встретится с клубом «Кайрат», который лидирует в чемпионате. «Елимай» 9 августа в 17:00 мск примет дома «Иртыш Павлодар».
Андрей Карпович
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти