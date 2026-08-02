«Женис» и «Елимай» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

На итоговые 0:0 букмекеры давали коэффициент 8,50. Шансы команд на успех оценивались экспертами как сопоставимые, но небольшое преимущество было на стороне гостей. На победу «Елимая» предлагали коэффициент 2,10, на ничью давали 3,65, а на триумф «Жениса» можно было поставить за 3,34.