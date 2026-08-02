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«Женис» и «Елимай» сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Матч регулярного сезона Премьер-лиги между «Женисом» и «Елимаем» завершился со счетом 0:0. Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» в Алматы (Казахстан).

Источник: Рейтинг Букмекеров

В течение двух таймов арбитр не зафиксировал ни одного взятия ворот или удаления. Команды провели встречу без результативных ударов, сохранив стартовый счет до финального свистка.

На итоговые 0:0 букмекеры давали коэффициент 8,50. Шансы команд на успех оценивались экспертами как сопоставимые, но небольшое преимущество было на стороне гостей. На победу «Елимая» предлагали коэффициент 2,10, на ничью давали 3,65, а на триумф «Жениса» можно было поставить за 3,34.

Статистика владения мячом, а также данные по ударам в сторону ворот и попаданиям в створ в официальном протоколе встречи не зафиксированы. Сведения по угловым ударам и количеству желтых карточек в статистических сводках матча также отсутствуют.

После этой ничьей «Елимай» набрал 27 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. «Женис» с 22 баллами занимает десятую строчку. В следующем матче «Женис» 8 августа в 17:00 мск встретится с клубом «Кайрат», который лидирует в чемпионате. «Елимай» 9 августа в 17:00 мск примет дома «Иртыш Павлодар».

Женис
0:0
Первый тайм: 0:0
Елимай
Футбол, Казахстан, 20-й тур
2.08.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Андрей Карпович
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