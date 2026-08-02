«Астана» обыграла «Улытау» в матче Премьер-лиги

Гости вышли вперед в дебюте первого тайма. На 12-й минуте футболисты «Астаны» организовали результативную атаку, которая завершилась взятием ворот. Хозяева поля пытались отыграться, но не смогли реализовать свои моменты до перерыва. Во второй половине встречи игра носила вязкий характер, а окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. На 1-й добавленной минуте столичный клуб забил второй мяч, сняв все вопросы о победителе.