«Астана» обыграла «Улытау» в матче Премьер-лиги

Гости вышли вперед в дебюте первого тайма. На 12-й минуте футболисты «Астаны» организовали результативную атаку, которая завершилась взятием ворот. Хозяева поля пытались отыграться, но не смогли реализовать свои моменты до перерыва. Во второй половине встречи игра носила вязкий характер, а окончательный счет был установлен уже в компенсированное время. На 1-й добавленной минуте столичный клуб забил второй мяч, сняв все вопросы о победителе.
По итогам встречи «Астана» набрала 35 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице, которое дает право на участие в квалификации Лиги конференций. Отставание от идущего вторым «Ордабасы» составляет восемь баллов. «Улытау» с 27 очками располагается на седьмой строчке.
В следующем туре Премьер-лиги «Астана» 9 августа в 16:00 мск примет на своем поле «Окжетпес». «Улытау» днем ранее, 8 августа, сыграет на выезде против «Каспия», начало встречи запланировано на 18:00 мск.
Григорий Бабаян
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