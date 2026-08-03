Новый трансфер «Реала» под угрозой срыва: агент пожаловался в ФИФА

По информации Diario AS, бывший агент футболиста Макс Градель утверждает, что игрок в одностороннем порядке разорвал с ним действующее соглашение.
Мадридский клуб закрыл сделку через новое агентство игрока — Roc Nation. Сообщается, что руководство сливочных не знало о юридических претензиях со стороны бывшего представителя Диоманде.
Градель уже направил официальную жалобу в ФИФА. Теперь международная федерация должна оценить правомерность действий игрока: ФИФА может как утвердить трансфер, так и временно приостановить его или полностью заблокировать переход.