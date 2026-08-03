«Есть вещи, которые я не в силах изменить». Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа» после серии из трех поражений

«Сегодня был мой последний матч во главе “Шанхая”, поэтому хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков команды, своих игроков, тренерский штаб и всех руководителей клуба. В “Шэньхуа” я провел незабываемый период. Полностью посвящал себя работе, но, поняв, что есть вещи, которые я не в силах изменить, решил: пришло время уйти», — сказал российский специалист.