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«Есть вещи, которые я не в силах изменить». Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа» после серии из трех поражений

Печальный финал китайской командировки.

Источник: Getty Images

Леонид Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа». Об уходе 55-летний российский тренер объявил на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата Китая, в котором его подопечные уступили «Ляонин Тиерен» (1:3). Поражение стало третьим кряду для команды.

«Незабываемый период»

В своем обращении Слуцкий позитивно высказался о годах, проведенных в Китае.

«Сегодня был мой последний матч во главе “Шанхая”, поэтому хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков команды, своих игроков, тренерский штаб и всех руководителей клуба. В “Шэньхуа” я провел незабываемый период. Полностью посвящал себя работе, но, поняв, что есть вещи, которые я не в силах изменить, решил: пришло время уйти», — сказал российский специалист.

Клуб официально подтвердил отставку и поблагодарил тренера за работу.

«Господин Слуцкий на протяжении всего периода работы демонстрировал высокий профессионализм и преданность делу. Под его руководством в сезоне 2024 года команда завоевала Кубок Китайской футбольной ассоциации, а также достойно представила “Шэньхуа” на азиатской арене», — указано в заявлении.

Грустный финал яркого путешествия

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. За время работы он дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата Китая и столько же раз выиграл Суперкубок страны. На международной арене тоже получилось неплохо — в 2025 году команда под руководством россиянина дошла до ⅛ финала Азиатской лиги чемпионов.

Однако текущий сезон оказался тяжелым. Перед его началом с «Шанхай Шэньхуа» сняли десять очков в рамках антикоррупционной кампании в китайском футболе. В результате «Синие дьяволы» начали чемпионат с отрицательным количеством очков и сейчас занимают лишь 12-е место в таблице, набрав 19 баллов после 20 матчей. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

В последних трех встречах коллектив Слуцкого проиграл «Тяньцзинь Тайгер» (0:2), «Шанхай Порт» (0:2) и «Ляонин Тиерен» (1:3), забив за это время один гол и пропустив семь. При этом «Шанхай Шэньхуа» продолжает борьбу в Кубке Китая, где в ¼ финала сыграет с «Далянь Инбо».

«В текущем сезоне общие результаты команды не оправдали ожиданий клуба и болельщиков. С целью повышения уровня игры, корректировки направления развития команды и обеспечения успешного выполнения сезонных задач руководство клуба после тщательного рассмотрения приняло решение провести реорганизацию тренерского штаба первой команды», — добавили в клубе.

Слуцкий ранее возглавлял «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», а также работал в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Где теперь окажется Леонид Викторович — интрига.

Артем Белинин