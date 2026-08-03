Окслейд-Чемберлен рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию в «Селтике»

Полузащитник «Селтика» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал, что игра в атмосфере высокого давления за новую команду — это идеальный вызов, необходимый ему.
"Когда появилась возможность приехать сюда, тот факт, что это был вызов, мне очень понравился. Идея просто попытаться сделать все возможное, чтобы дать немного опыта или, время от времени, несколько качественных моментов, которые могли бы помочь ребятам добиться того, чего мы добились. То, как все закончилось, было похоже на мечту.
Это то, на чем я процветаю. Мне повезло быть в командах, где есть ожидание победы, но в то же время реальность такова, что есть много-много действительно хороших команд, которые очень сильно усложняют победу. Я процветаю в этой атмосфере высокого давления.
Здесь ровно такое же мышление. Мне это определенно нужно, и особенно сейчас, я думаю, это помогает мне выжать максимум из себя на данном этапе моей карьеры.
Наличие этого, а также жажды и молодых игроков, которые стремятся стать лучшими и выиграть как можно больше, — это огромный плюс.
Затем вы видите парней в раздевалке, таких как Кэл Макгрегор и Джеймси Форрест, которые выиграли много, но все еще хотят побеждать. Видя это и находясь рядом с этим, ты продолжаешь двигаться вперед и сохранять мотивацию, даже на этом позднем этапе моей карьеры. Я думаю, что вся эта среда — это то, что мне нужно, и я определенно процветаю в ней", — цитирует 32-летнего англичанина PA.
Окслейд-Чемберлен вместе с «Арсеналом» трижды выигрывал Кубок Англии и трижды — Суперкубок Англии, вместе с «Ливерпулем» он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Его контракт с «Селтиком» действует до 31 мая 2027 года, в команде он с февраля 2026 года.