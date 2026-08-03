Окслейд-Чемберлен рассказал, что помогает ему сохранять мотивацию в «Селтике»

Затем вы видите парней в раздевалке, таких как Кэл Макгрегор и Джеймси Форрест, которые выиграли много, но все еще хотят побеждать. Видя это и находясь рядом с этим, ты продолжаешь двигаться вперед и сохранять мотивацию, даже на этом позднем этапе моей карьеры. Я думаю, что вся эта среда — это то, что мне нужно, и я определенно процветаю в ней", — цитирует 32-летнего англичанина PA.