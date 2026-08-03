Возинья прилетел в Чили на фоне интереса со стороны клуба из Марокко

До этого ситуация вокруг трансфера выглядела иначе: считалось, что марокканский «Беркан» сумел опередить «Коло-Коло» и заполучить 40-летнего игрока. Ранее сообщалось, что Возинья скорректировал свои планы и вел переговоры о заключении контракта с марокканской командой, обсуждая финальные детали сделки.