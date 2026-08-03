Возинья прилетел в Чили на фоне интереса со стороны клуба из Марокко

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прибыл в аэропорт в Чили — это связано с оформлением его перехода в клуб «Коло-Коло», сообщил журналист Фабрицио Романо.
До этого ситуация вокруг трансфера выглядела иначе: считалось, что марокканский «Беркан» сумел опередить «Коло-Коло» и заполучить 40-летнего игрока. Ранее сообщалось, что Возинья скорректировал свои планы и вел переговоры о заключении контракта с марокканской командой, обсуждая финальные детали сделки.
Предыдущей командой Возиньи был португальский «Шавиш», за который он играл с 2024 года.
На чемпионате мира-2026 вратарь в четырех матчах пропустил 5 голов, в 2 встречах сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 900 тысяч евро.