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Возинья прилетел в Чили на фоне интереса со стороны клуба из Марокко

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прибыл в аэропорт в Чили — это связано с оформлением его перехода в клуб «Коло-Коло», сообщил журналист Фабрицио Романо.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прибыл в аэропорт в Чили — это связано с оформлением его перехода в клуб «Коло-Коло», сообщил журналист Фабрицио Романо.

До этого ситуация вокруг трансфера выглядела иначе: считалось, что марокканский «Беркан» сумел опередить «Коло-Коло» и заполучить 40-летнего игрока. Ранее сообщалось, что Возинья скорректировал свои планы и вел переговоры о заключении контракта с марокканской командой, обсуждая финальные детали сделки.

Предыдущей командой Возиньи был португальский «Шавиш», за который он играл с 2024 года.

На чемпионате мира-2026 вратарь в четырех матчах пропустил 5 голов, в 2 встречах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 900 тысяч евро.