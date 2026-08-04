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Лучший тренер Африки-2025 покинул свой пост в главной сенсации ЧМ-2026

Бубишта покинул сборную Кабо-Верде и возглавил марокканский «Ренессанс Беркан». Под его руководством команда впервые в истории вышла на чемпионат мира, не проиграла Испании в группе и дважды забила Аргентине в плей-офф.

Источник: Getty Images

Федерация футбола Кабо-Верде (FCF) объявила об уходе Педру Лейтана Бриту (более известного как Бубишта) с поста главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает пресс-служба в соцсети Х.

«Федерация футбола Кабо‑Верде сообщает, что с сегодняшнего дня Бубишта освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Федерация пользуется случаем, чтобы поблагодарить его за самоотдачу, профессионализм и вклад в развитие национальной команды, и желает больших успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении FCF.

56-летний специалист, возглавлявший национальную команду с 2020 года, перешел в марокканский клуб «Ренессанс Беркан», сообщил клуб на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В ноябре 2025 года Африканская конфедерация футбола (CAF) признала Бубишту лучшим тренером года в Африке. Ключевым достижением, повлиявшим на решение жюри, стал первый в истории выход сборной Кабо-Верде на чемпионат мира. В квалификации команда заняла первое место в группе D, набрав 23 очка и опередив Камерун.

Под руководством Бубишты сборная Кабо-Верде в групповом этапе не потерпела ни одного поражения, сыграв сенсационно вничью с Испанией (0:0), а также с Австрией (1:1) и Алжиром (2:2), и вышла в плей-офф со второго места.

В 1/16 финала Кабо-Верде встретилась с Аргентиной — будущим вице-чемпионом турнира. Африканцы дважды забили, однако уступили в дополнительное время со счетом 2:3.

С населением около 600 тыс. человек Кабо-Верде стала самой малонаселенной страной, вышедшей в плей-офф чемпионатов мира. Также Кабо-Верде стала первым за 24 года дебютантом ЧМ, который смог пройти групповой этап без поражений.

Помимо выхода на ЧМ под руководством Бубишты сборная Кабо-Верде в 2023 году дошла до четвертьфинала Кубка Африки.

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