Лучший тренер Африки-2025 покинул свой пост в главной сенсации ЧМ-2026

В ноябре 2025 года Африканская конфедерация футбола (CAF) признала Бубишту лучшим тренером года в Африке. Ключевым достижением, повлиявшим на решение жюри, стал первый в истории выход сборной Кабо-Верде на чемпионат мира. В квалификации команда заняла первое место в группе D, набрав 23 очка и опередив Камерун.