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«ПСЖ» открыл академию в Казахстане

«ПСЖ» на официальном сайте объявил об открытии академии в Казахстане.

«ПСЖ» на официальном сайте объявил об открытии академии в Казахстане. Футбольная школа парижского клуба будет расположена в Астане, столице страны.

«Открытие академии “ПСЖ” в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа. С открытием новой академии в Астане мы делаем еще один важный шаг в развитии глобальной сети, которая позволяет тысячам юных футболистов по всему миру обучаться футболу по стандартам качества “Пари Сен-Жермен” и продолжать свое развитие, становясь частью большой семьи», — отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчандайзингу и маркетингу «ПСЖ» Надя Бенмохтар.

Уже с сентября она примет до 300 юных футболистов и футболисток. Казахстан станет 24-й страной, вошедшей в глобальную сеть PSG Academy.