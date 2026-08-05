«ПСЖ» открыл академию в Казахстане

«Открытие академии “ПСЖ” в Казахстане отражает стремление клуба и дальше расширять влияние своего опыта и ценностей далеко за пределами Парижа. С открытием новой академии в Астане мы делаем еще один важный шаг в развитии глобальной сети, которая позволяет тысячам юных футболистов по всему миру обучаться футболу по стандартам качества “Пари Сен-Жермен” и продолжать свое развитие, становясь частью большой семьи», — отметила директор по диверсификации бизнеса, мерчандайзингу и маркетингу «ПСЖ» Надя Бенмохтар.