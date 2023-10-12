Сборная России по футболу в четверг проведет второй домашний матч после отстранения

21 сентября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Спустя неделю генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве. Официально пресс-служба сборной России объявила о проведении игры 2 октября. Встреча начнется в 19:00 мск.

Это вторая попытка РФС организовать матч с командой Камеруна. 30 мая пресс-служба организации сообщила, что летний сбор национальной команды отменен. Митрофанов рассказал, что у РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче с камерунцами, однако африканская команда в последний момент отказалась от игры. Учебно-тренировочный сбор команды России проходит с 9 по 16 октября. Помимо сборной Камеруна, россияне проведут товарищеский матч с командой Кении, встреча пройдет в Турции 16 октября.

Изначально на сбор были вызваны 29 футболистов. Однако 9 октября стало известно, что футболисты «Локомотива» Максим Глушенков и Артем Карпукас из-за повреждений пропустят товарищеские матчи. По словам главного врача сборной России Владимира Хайтина, Глушенков прибыл в расположение национальной команды с повреждением, а Карпукаса решили не вызывать по согласованию с «Локомотивом» по медицинским причинам. 11 октября главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в матчах из-за травмы не примет участия полузащитник «Монако» Александр Головин.

Футбол Товарищеские матчи 2023 12.10.2023, 19:00 Россия - Камерун -

«Самый сильный соперник»

Карпин назвал сборную Камеруна самым сильным соперником сборной России по уровню и по качеству игроков с момента отстранения. «Если сравнивать с Ираном, то это две сильные команды, — сказал он журналистам. — Турнирные очки нам не дадут, но в рейтинг ФИФА результаты пойдут. Но у меня лично возникает больше интереса играть с футболистами такого уровня, против кого давно не играли». Также Карпин отметил, что игра дома добавляет мотивации футболистам.

В сборную России были вызваны три вратаря — Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал») и Илья Лантратов («Локомотив»). Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что первым номером является Сафонов. При этом в национальной команде планируют задействовать трех вратарей — один голкипер отстоит в матче с камерунцами, два других по тайму в игре с кенийцами. Сам Сафонов рассказал, что не чувствует статуса первого номера в национальной команде. Также он отметил, что в команде большие ожидания от игры со сборной Камеруна.

Пропустивший сентябрьский сбор из-за дисквалификации полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев также отметил силу команды Камеруна. «Я хочу отметить, что РФС провел отличную работу, пригласив команду Камеруна в Россию, — сказал он журналистам. — Все игроки хотят сыграть с этой командой. Надеемся, что болельщики придут на стадион. Камерун действительно хорошая и сильная команда, мы ее просматривали. Попробуем воспользоваться ее слабыми сторонами».

В составе сборной Камеруна может сыграть полузащитник Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство. Футболист с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, играл за махачкалинский «Анжи». На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ондуа провел два матча, он играл в бутсах с российским и камерунским флагами, за что подвергся осуждению со стороны западных СМИ. На предматчевой пресс-конференции Ондуа признался, что Россия является для него родным домом. «Безусловно, для меня это важный матч, потому что я играл здесь много лет, — сказал Ондуа журналистам. — Своему профессионализму я обязан России. Мы приехали показать самое лучшее, за победой. Каждый из нас заслужил честь защищать цвета национальной сборной».

В среду в пресс-службе африканской сборной сообщили ТАСС, что матч с командой России посетит президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О. Также там отметили, что в игре не примет участия нападающий германской «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг отметил, что Шупо-Мотинг и полузащитник итальянского «Наполи» Андре Замбо Ангисса не сыграют не из-за политических причин, а из-за реальных повреждений. «Мы представляем свой континент. Надеемся, что встреча со сборной России пройдет более удачно, чем в прошлый раз. Климат в России нам очень нравится», — добавил он.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, на утро среды было продано около 20 тыс. билетов на матч. Эта игра, как и встреча с кенийцами, пойдет в рейтинг ФИФА. Команды встретятся в третий раз в истории. На чемпионате мира 1994 года в США российские футболисты победили на групповом этапе со счетом 6:1, в 2011-м товарищеская встреча в Австрии завершилась вничью со счетом 0:0.

Положение сборной России

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0) и Катара (1:1). В сентябре в сборную России были вызваны 49 игроков, команда была разделена на две группы — первая состояла из футболистов до 23 лет. Она провела товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).