Назван состав сборной Беларуси на матчи с футболистами России и Израиля

В предварительный список вошли 38 футболистов:



вратари — Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо», Минск), Евгений Абрамович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Михаил Козакевич («Динамо», Брест);



защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Самара, Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Павел Чикида («Славия», Мозырь), Максим Касараб («Динамо», Брест), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия);



полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Триполис, Греция), Иван Бахар («Арсенал», Тула, Россия), Никита Корзун («Елимай», Семипалатинск Казахстан), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Балтика», Калининград, Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Березкин («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия», Мозырь), Ярослав Орешкевич («Динамо», Брест);



нападающие — Михаил Гордейчук («Динамо», Брест), Виталий Лисакович («Балтика», Калининград, Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Герман Барковский (Динамо«, Брест).



В окончательный список войдут 23 игрока. В пятницу, 7 июня сборная Беларуси примет на минском стадионе “Динамо” команду России, а 11 июня в Будапеште сыграет с футболистами Израиля.