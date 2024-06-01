В РФС заявили, что ведут переговоры с тренером Карпиным о новом контракте

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о новом контракте. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Переговоры с Валерием Карпиным? Давайте не будем торопиться, сборная собралась, переговоры ведутся, все позитивно. Как только что-то будет необходимо сообщить, мы сообщим. У нас 31 июля заканчивается контракт — это максимальный срок», — сказал Митрофанов.

«Нет ли боязни, что его перехватят? Мы уверены, что работа в сборной России по футболу является мечтой и важнейшим достижением для любого российского тренера. Надеюсь, что при всех возможных интересных предложениях, а Валерий Георгиевич востребованный и хороший тренер, зная его отношение, все будет хорошо», — заключил собеседник агентства.