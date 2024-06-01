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15:12 (мск), источник: ТАСС

В РФС заявили, что ведут переговоры с тренером Карпиным о новом контракте

Действующее соглашение рассчитано до 31 июля.

Россия
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным о новом контракте. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Переговоры с Валерием Карпиным? Давайте не будем торопиться, сборная собралась, переговоры ведутся, все позитивно. Как только что-то будет необходимо сообщить, мы сообщим. У нас 31 июля заканчивается контракт — это максимальный срок», — сказал Митрофанов.

«Нет ли боязни, что его перехватят? Мы уверены, что работа в сборной России по футболу является мечтой и важнейшим достижением для любого российского тренера. Надеюсь, что при всех возможных интересных предложениях, а Валерий Георгиевич востребованный и хороший тренер, зная его отношение, все будет хорошо», — заключил собеседник агентства.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался 1 июня в подмосковном Новогорске. 7 июня подопечные Карпина в Минске проведут товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча начнется в 20:00 мск.

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