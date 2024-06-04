Игрок сборной Казахстана Скворцов: «Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов» | Источник: Sport24

— Вы рады, что сможете поработать по Станиславом Саламовичем?

— Конечно, Черчесов — большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушел из команды, он многое дал нашей сборной.

— Вас не смущает, что в последнее время Черчесов не очень востребован в российском клубном футболе?

— Не мне решать, кого приглашать в сборную на пост тренера. Я же не знаю, почему его не назначали российские клубы.

— Какие задачи сейчас стоят перед сборной Казахстана?