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4 июня, источник: Sport24

Игрок сборной Казахстана Скворцов: «Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов»

Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов прокомментировал назначение Станислава Черчесова новым главным тренером казахстанской национальной команды.

Казахстан
Химки
Игрок сборной Казахстана Скворцов: «Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов» | Источник: Sport24

— Вы рады, что сможете поработать по Станиславом Саламовичем?

— Конечно, Черчесов — большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушел из команды, он многое дал нашей сборной.

— Вас не смущает, что в последнее время Черчесов не очень востребован в российском клубном футболе?

— Не мне решать, кого приглашать в сборную на пост тренера. Я же не знаю, почему его не назначали российские клубы.

— Какие задачи сейчас стоят перед сборной Казахстана?

— Наша задача — это выходить на каждую игру и побеждать. Защищать цвета своей страны — это большая честь, — приводит слова Скворцова Metaratings.ru.

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