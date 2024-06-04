Игрок сборной Казахстана Скворцов: «Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов»

— Вы рады, что сможете поработать по Станиславом Саламовичем?
— Конечно, Черчесов — большой тренер. Россия прошла далеко на домашнем чемпионате мира. Каждый футболист хочет поработать с таким тренером, как Черчесов. Немного досадно, что Адиев ушел из команды, он многое дал нашей сборной.
— Вас не смущает, что в последнее время Черчесов не очень востребован в российском клубном футболе?
— Не мне решать, кого приглашать в сборную на пост тренера. Я же не знаю, почему его не назначали российские клубы.
— Какие задачи сейчас стоят перед сборной Казахстана?
— Наша задача — это выходить на каждую игру и побеждать. Защищать цвета своей страны — это большая честь, — приводит слова Скворцова Metaratings.ru.