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22:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла белорусов в товарищеском матче

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.

Беларусь
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Федор Чалов (63, 69). Тюкавин забил первый гол за сборную России.

Результат матча будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная России занимает в рейтинге 35-е место, команда Белоруссии — 96-е.

Ворота сборной России в первом тайме защищал Матвей Сафонов, которому решением от 6 июня закрыли выезд из страны из-за долгов по алиментам. В перерыве его сменил голкипер московского «Спартака» Александр Максименко. Он провел первый матч за сборную России.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В марте российские футболисты в Москве обыграли сербов (4:0).

Сборные России и Белоруссии встретились между собой в пятый раз, все матчи носили товарищеский статус. Российские футболисты одержали третью победу, в одной игре по итогам серии пенальти выиграли белорусы, один матч завершился вничью.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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