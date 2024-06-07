Сборная России по футболу обыграла белорусов в товарищеском матче

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Федор Чалов (63, 69). Тюкавин забил первый гол за сборную России.

Результат матча будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная России занимает в рейтинге 35-е место, команда Белоруссии — 96-е.

Ворота сборной России в первом тайме защищал Матвей Сафонов, которому решением от 6 июня закрыли выезд из страны из-за долгов по алиментам. В перерыве его сменил голкипер московского «Спартака» Александр Максименко. Он провел первый матч за сборную России.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В марте российские футболисты в Москве обыграли сербов (4:0).