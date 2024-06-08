Текущие события
Футбол. Сборные
7.06
Англия
Исландия
Футбол. Сборные
7.06
Германия
Греция
Футбол. Сборные
7.06
Польша
Украина
Футбол. Сборные
7.06
Шотландия
Финляндия
Футбол. Сборные
7.06
Румыния
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
7.06
Беларусь
Россия
Футбол. Сборные
7.06
Албания
Азербайджан
Футбол. Сборные
7.06
Чехия
Мальта
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
7.06
Англия
Исландия
7.06
Шотландия
Финляндия
7.06
Польша
Украина
7.06
Германия
Греция
7.06
Румыния
Лихтенштейн
7.06
Беларусь
Россия
7.06
Албания
Азербайджан
7.06
Армения
Казахстан
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
02:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поляки крупно обыграли украинцев перед Евро. Команда Реброва точно готова?

Второй подряд неубедительный матч.

Польша
УкраинаТоварищеские матчи: календарь
Поляки крупно обыграли украинцев перед Евро. Команда Реброва точно готова? | Источник: Reuters

Скоро Евро — команды готовятся к крупнейшему региональному турниру при помощи товарищеских матчей. Поляки и украинцы не исключение — обеим командам играть в сложных группах, так что подготовка нужна соответствующая. Вот только после таких игр у некоторых болельщиков появится больше вопросов, чем ответов.

Сборная Польши на финише выбора окончательного состава на Евро — поэтому мощной ротации от главного тренера бело-красных Михала Пробежа не ожидалось. Он ее и не проводил — из привычных футболистов в старт не попали только вратарь Щенсны и нападающий Левандовский.

Сергей Ребров, в отличие от польского коллеги, откровенно удивил составом. Многие сильнейшие игроки сборной Украины остались в запасе — Зинченко, Мудрик, Цыганков и Лунин начали матч на скамейке. В ворота отправили Бущана, в защиту — Тымчика.

И хотя для мощной ротации была причина (украинцы не так давно сыграли с Германией утомительную нулевую ничью, а 11 июня — встреча с Молдавией), Ребров пожалел о ней довольно быстро. В начальный отрезок поляки мощно давили на украинцев, и те дрогнули — на 11-й минуте защитник хозяев Валюкевич проткнул мяч в ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этом беды не закончились — быстрый пропущенный никак не взбодрил команду Реброва. Поляки вновь прибавили, и этого опять хватило для гола — максимально красиво забил Зелиньски. Хавбек наполи сместился на левый фланг и неожиданно выстрелил из-за штрафной — Бущана удар застал врасплох, мяч оказался в сетке.

Второй пропущенный гол заставил украинцев встрепенуться — почти на 15 минут гости перехватили инициативу. Но все зря — на 32-й минуте экс-украинский, а ныне польский полузащитник Тарас Романчук забил после подачи с угла поля и сделал счет совсем неприличным — 3:0.

Под занавес первого тайма украинцы сократили отставание — с передачи Малиновского отличился лучший бомбардир ла лиги Артем Довбик. Но на перерыв команда Реброва все же уходила в плохом настроении — как отыгрывать еще два мяча (и, что главнее — зачем это делать в таком, явно не основном, составе) было загадкой.

Еще больше загадок появилось после перерыва. Вопреки ожиданиям, Ребров не провел массированные замены. Тымчик, из-под которого Зелиньски забил свой шедевр, остался на поле, как и Бущан, который позволил этому шедевру случиться, и помимо этого еще и пропустил в «домик». Зато отдыхать ушел Миколенко — вместо него на поле вышел Зинченко.

Поляки в принципе никого менять не стали — слишком хорошо получалось у текущего состава. Важно также отметить, что одну необязательную замену пришлось провернуть уже на второй минуте — травму получил Милик — так что Пробеж был немного скован в ресурсах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, на 60-й минуте тренер все же выдал четверную замену — на поле вышли Левандовский, Модер, Берешиньский и Калузиньски. Украинцы ответили только через 10 минут — наконец Ребров выпустил на поле лидеров: Мудрика, Цыганкова и Михайличенко.

Как до замен, так и после на поле не происходило решительно ничего интересного. Да, атаковали в обе стороны, но без особой опасности. Вероятно, у украинцев просто закончились силы, а у поляков — желание. Пару опасных атак гости еще осилили, но реализовать их не смогли — забитые в первом тайме мячи оказались единственными в этой встрече.

Вероятно, сборной Украины есть над чем задуматься накануне Евро. Две игры команда Реброва провалила — чудом полученные нули с немцами и крупное поражение от поляков явно не тот результат, который воодушевит перед крупным турниром. А вот поляки могут быть довольны — за исключением травмы Милика матч для них прошел позитивно.

Артем Белинин

Польша
3:1
Первый тайм: 3:1
Украина
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Мирра Андреева проиграла Паолини, Свентек победила Гауфф.
Трансферы РПЛ: «Зенит» подпишет бывшего игрока ЦСКА, «ПСЖ» покупает Сафонова
Русский вратарь сорвет куш в Нью-Йорке!
Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь