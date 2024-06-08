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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы дома уступили датчанам в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сборная Норвегии по футболу на выезде уступила команде Дании в товарищеском матче.

Норвегия
ДанияТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Брённбю, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (12-я минута), Янник Вестергор (21) и Юссуф Поульсен (90). В составе сборной Норвегии гол забил Эрлинг Холанд (72).

Сборная Дании примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Датчане попали в группу С, где им предстоит сыграть против сборных Словении, Англии и Сербии.

Дания
3:1
Первый тайм: 2:0
Норвегия
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