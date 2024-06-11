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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
03:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Нидерландов по футболу разгромила Исландию в товарищеском матче

10 июня состоялся товарищеский матч между сборной Нидерландов и командой Исландии. Встреча проводилась на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Игра стартовала в 21.45 по московскому времени. Она закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Нидерланды
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На 23-й минуте полузащитник голландцев Хави Симонс открыл счёт в матче. На 49-й минуте защитник Вирджил ван Дейк удвоил преимущество хозяев. На 79-й минуте нападающий Дониэлл Мален довёл дело до разгрома. В компенсированное время форвард Ваут Вегорст забил четвёртый мяч Нидерландов.

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Отметим, что голландцы продолжают подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Исландия не примет участия в турнире.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Нидерланды
4:0
Первый тайм: 1:0
Исландия
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