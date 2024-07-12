Белорусские футболистки победили грузинок в квалификации чемпионата Европы

Сегодня в предпоследнем матче отборочного турнира подопечные Юрия Малеева одолели в Тбилиси команду Грузии со счетом 2:0. В концовке встречи мячи забили Карина Ольховик и Виктория Валюк.



Таким образом, белоруски обеспечили себе первое место в группе С1, повышение в лигу В и участие в стыковых матчах за выход на Евро-2025. В первом круге белорусские футболистки обыграли грузинок со счетом 3:0, с таким же результатом взяли верх над киприотками, а также получили две технические победы в несостоявшихся встречах с литовками. Свой заключительный поединок группового этапа сборная Беларуси также проведет в грузинской столице 16 июля против киприоток, которые сегодня принимают на своем поле литовскую сборную.



Положение команд сейчас таково: Беларусь — 15 очков (5 матчей), Грузия — 7 (5), Литва — 4 (4), Кипр — 0 (4).



По итогам соревнований в группах лучшие 8 сборных лиги С проведут стыковые поединки с командами лиги, которые займут 3−4-е места в группах лиги А. Победители этих встреч выйдут во второй раунд отбора на чемпионат Европы. Финальная стадия 14-го по счету женского континентального первенства пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии.