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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки победили грузинок в квалификации чемпионата Европы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки вышли в первый раунд плей-офф квалификации женского чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
ГрузияОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в предпоследнем матче отборочного турнира подопечные Юрия Малеева одолели в Тбилиси команду Грузии со счетом 2:0. В концовке встречи мячи забили Карина Ольховик и Виктория Валюк.

Таким образом, белоруски обеспечили себе первое место в группе С1, повышение в лигу В и участие в стыковых матчах за выход на Евро-2025. В первом круге белорусские футболистки обыграли грузинок со счетом 3:0, с таким же результатом взяли верх над киприотками, а также получили две технические победы в несостоявшихся встречах с литовками. Свой заключительный поединок группового этапа сборная Беларуси также проведет в грузинской столице 16 июля против киприоток, которые сегодня принимают на своем поле литовскую сборную.

Положение команд сейчас таково: Беларусь — 15 очков (5 матчей), Грузия — 7 (5), Литва — 4 (4), Кипр — 0 (4).

По итогам соревнований в группах лучшие 8 сборных лиги С проведут стыковые поединки с командами лиги, которые займут 3−4-е места в группах лиги А. Победители этих встреч выйдут во второй раунд отбора на чемпионат Европы. Финальная стадия 14-го по счету женского континентального первенства пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии.

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