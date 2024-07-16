Белоруски победно завершили квалификацию женского ЧЕ по футболу

В сегодняшнем матче белоруски уверенно обыграли в Тбилиси команду Кипра со счетом 5:0. На 15-й минуте Анастасия Шуппо реализовала пенальти, в конце первого тайма отличилась Дарья Манюкова, а после перерыва Карина Ольховик, Валерия Белая и Алина Черленок довели дело до разгрома. Это шестая виктория подопечных Юрия Малеева в шести проведенных встречах.



В другом сегодняшнем матче грузинские футболистки обыграли в Друскининкае литовок — 1:0.



Итоговое положение в группе С1: Беларусь — 18 очков, Грузия — 10, Литва — 7, Кипр — 0.



Сборная Беларуси переходит в лигу В, а также заработала право сыграть в стыковых матчах за выход на Евро-2025. По итогам соревнований в группах лучшие 8 сборных лиги С проведут стыковые поединки с командами, которые займут 3−4-е места в группах лиги А. Победители этих встреч выйдут во второй раунд отбора на чемпионат Европы. Финальная стадия 14-го по счету женского континентального первенства пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии.