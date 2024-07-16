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16 июля, источник: БЕЛТА

Белоруски победно завершили квалификацию женского ЧЕ по футболу

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки победно завершили выступление в групповой стадии отборочного турнира женского чемпионата Европы 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
КипрОтбор Евро: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем матче белоруски уверенно обыграли в Тбилиси команду Кипра со счетом 5:0. На 15-й минуте Анастасия Шуппо реализовала пенальти, в конце первого тайма отличилась Дарья Манюкова, а после перерыва Карина Ольховик, Валерия Белая и Алина Черленок довели дело до разгрома. Это шестая виктория подопечных Юрия Малеева в шести проведенных встречах.

В другом сегодняшнем матче грузинские футболистки обыграли в Друскининкае литовок — 1:0.

Итоговое положение в группе С1: Беларусь — 18 очков, Грузия — 10, Литва — 7, Кипр — 0.

Сборная Беларуси переходит в лигу В, а также заработала право сыграть в стыковых матчах за выход на Евро-2025. По итогам соревнований в группах лучшие 8 сборных лиги С проведут стыковые поединки с командами, которые займут 3−4-е места в группах лиги А. Победители этих встреч выйдут во второй раунд отбора на чемпионат Европы. Финальная стадия 14-го по счету женского континентального первенства пройдет 2—27 июля 2025 года на футбольных аренах Швейцарии.

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