В сборную Англии пришел тренер с минимальным опытом. Теперь ждут Гвардиолу

Сборная Англии, главный тренер: кто возглавил команду, кто такой Ли Карсли, будет ли Гвардиола, подробности | Источник: Getty Images

Об уходе Гарета Саутгейта из сборной Англии говорили давно, но долгое время оставалось непонятным — покинет он команду или нет. В СМИ мелькали потенциальные преемники, однако в целом информация оставалось противоречивой. 16 июля FA всё-таки объявила об уходе Саутгейта. И спустя 24 дня стало известно о назначении Ли Карсли в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

С одной стороны, сама должность предполагает, что ирландец надолго на этом посту не задержится. С другой — Саутгейт тоже приходил исполняющим обязанности, но после серии относительно удачных матчей остался на восемь лет. Уже в сентябре, октябре и ноябре у сборной Англии будет по две игры. Причём все три соперника по группе Лиги наций весьма проходимые: Ирландия, Финляндия и Греция.

Дело в том, что Англия в прошлом розыгрыше заняла последнее место в группе А3 и вылетела в группу B2. Получился весьма благоприятный календарь, чтобы тренер сохранил свою должность. Интересно, что начинать англичанам предстоит матчем со сборной Ирландии, за которую Карсли отыграл 40 матчей.

Сравнение Ли Карсли с Саутгейтом напрашивается не только потому, что оба стартовали с приставкой и. о, но и потому, что пришли из молодёжной сборной Англии. В каком-то смысле это логичный шаг, если тренер будет работать вдолгую — ему предстоит руководить в том числе и футболистами, которых он знал ещё по юношам.

Кстати, на уровне молодёжки Карсли добился точно большего, чем Саутгейт. Прошлым летом англичане выиграли молодёжный Евро-2023. В финале победили испанцев со счётом 1:0. Тогда в основе вышли в Коул Палмер, Энтони Гордон и Леви Колвилл, которые затем дебютировали и во взрослой команде. А такие парни, как Харви Эллиотт, Оливер Скипп и Нони Мадуэке с того же турнира, уже стучатся в главную сборную Англии.

В целом карьера Ли Карсли достаточно скромная: и. о. главного тренера в «Ковентри» и «Бирмингеме» плюс работа в «Брентфорде». Во всех случаях это были клубы Чемпионшипа. И каждый раз Карсли руководил командой не больше 10 матчей. Правда, один раз успел стать тренером месяца в Чемпионшипе (в октябре 2015-го).

После этого работал в академии «Сити» с командой U18. Интересно, что в 2017 году Карсли выводил команду в финал юношеского Кубка Англии. Тогда в его команде выступали Фил Фоден и Джейдон Санчо. В том числе после такого результата тренера позвали в сборную Англии U20, где он работал с тем же Фоденом. А уже затем Карсли три года руководил молодёжкой.

В Англии Карсли сейчас воспринимают как человека, который относительно скоро передаст пост какому-то более известному тренеру. Чаще других называют кандидатуру Гвардиолы. «Честно говоря, я бы хотел, чтобы назначили Пепа», — сказал на днях бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни. А сам Пеп такую возможность исключать не стал.

«Я должен решить, что хочу делать со своей жизнью. Могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!».

Только пока этот вариант, по информации The Independent, всё ещё остаётся маловероятным. Даже если Гвардиола действительно покинет «Сити» по итогам сезона-2024/2025.