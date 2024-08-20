Зачем вообще сборной России нужны матчи с Таиландом и Вьетнамом?

Знаю, что в комментарии придут люди и напишут: лучше играть хоть с кем-то, чем не играть вообще. Тезис, который нам втирают уже два с половиной года. Но, думаю, самое время его переписать. Лучше не играть вообще, чем ехать непонятно куда без всякого спортивного интереса. Помните, для нас привезли в Волгоград Кубу? Соперника, который примерно сопоставим с будущими. Заплатили им деньги, купили бутсы, но это был реальный праздник для города. Сборная делала сотни пацанов счастливыми, на игре были семьи, люди заполнили стадион и кайфовали. Кто сейчас полетит ради этого во Вьетнам? Единицы. Кто будет смотреть это зрелище по ТВ? Чуть больше.