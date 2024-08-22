Куртуа назвал условие для возвращения в сборную Бельгии

Летом 2023 года Тедеско рассказал, что Куртуа покинул расположение национальной команды, обидевшись на то, что не получил капитанскую повязку в матче с командой Австрии. Позднее Куртуа заявил, что разочарован поступком тренера. Специалист не включил вратаря, пропустившего почти весь сезон из-за травмы, в заявку сборной Бельгии на Евро-2024.
«После событий с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. Мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой я все обсудил, принимает мою позицию. Я сожалею о том, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант, поскольку он прекращает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей», — написал Куртуа в Instagram*.
Куртуа 32 года. Он выступал за сборную Бельгии с 2011 года и провел за национальную команду 102 матча.
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