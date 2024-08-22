Куртуа назвал условие для возвращения в сборную Бельгии

«После событий с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. Мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой я все обсудил, принимает мою позицию. Я сожалею о том, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант, поскольку он прекращает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей», — написал Куртуа в Instagram*.