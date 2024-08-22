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Куртуа назвал условие для возвращения в сборную Бельгии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа заявил, что не вернется в национальную команду, пока ее возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Источник: Пресс-служба УЕФА

Летом 2023 года Тедеско рассказал, что Куртуа покинул расположение национальной команды, обидевшись на то, что не получил капитанскую повязку в матче с командой Австрии. Позднее Куртуа заявил, что разочарован поступком тренера. Специалист не включил вратаря, пропустившего почти весь сезон из-за травмы, в заявку сборной Бельгии на Евро-2024.

«После событий с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. Мое недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой я все обсудил, принимает мою позицию. Я сожалею о том, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант, поскольку он прекращает дебаты и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей», — написал Куртуа в Instagram*.

Куртуа 32 года. Он выступал за сборную Бельгии с 2011 года и провел за национальную команду 102 матча.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.