Ультиматум Куртуа — при Тедеско за сборную Тибо больше не сыграет. Почему они никак не помирятся

Куртуа отреагировал на это злым постом в соцсетях — обвинил Доменико в сливе приватного разговора и намекнул, что покинул сборную из-за рекомендаций врачей «Реала». "Был удивлен, когда услышал пресс-конференцию главного тренера, на которой он предвзято и субъективно рассказал о нашем частном разговоре до игры с Австрией. Хотел бы объяснить, что это не первый и не последний раз, когда я говорю с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые кто-то решил вынести это на публику. В разговоре я попросил его объяснить соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые ранее наносили команде вред. Я делаю это ради общей пользы.