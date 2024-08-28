Пятерых футболистов сборной Уругвая дисквалифицировали за драку с фанатами

Сборная Уругвая 11 июля уступила команде Колумбии в полуфинале Кубка Америки со счетом 0:1. После игры в социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как несколько уругвайских игроков, поднявшись на трибуны, дерутся с колумбийскими фанатами. Хименес оправдал поведение партнеров по национальной команде защитой семей от пьяных фанатов.
Нуньес получил отстранение на пять матчей под эгидой КОНМЕБОЛ и штраф в 20 тысяч долларов. Бентанкур дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 16 тысяч долларов. Оливера, Араухо и Хименес пропустят по три матча и заплатят по 12 тысяч долларов. Еще шестеро футболистов избежали дисквалификаций и заплатят по 5 тысяч долларов.
Также Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) должна заплатить 20 тысяч долларов, а представитель AUF Марсело Гарсия, который бросил в колумбийских болельщиков бутылку с водой, отстранен от соревнований по эгидой КОНМЕБОЛ на шесть месяцев.
Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки, который проходил с 20 июня по 14 июля. Победителем соревнований стала сборная Аргентины.