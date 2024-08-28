Пятерых футболистов сборной Уругвая дисквалифицировали за драку с фанатами

Нуньес получил отстранение на пять матчей под эгидой КОНМЕБОЛ и штраф в 20 тысяч долларов. Бентанкур дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 16 тысяч долларов. Оливера, Араухо и Хименес пропустят по три матча и заплатят по 12 тысяч долларов. Еще шестеро футболистов избежали дисквалификаций и заплатят по 5 тысяч долларов.