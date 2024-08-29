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Футболист «Ньюкасла» завершил карьеру в сборной Англии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Футболист «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии, сообщается в официальном аккаунте английской национальной команды в соцсети X.

Источник: Спорт РИА Новости

Триппьер вызывался в сборную Англии с 2017 года, участвовал в двух чемпионатах мира, а также дважды подряд брал серебро чемпионатов Европы. На счету 33-летнего защитника 54 матча и один забитый мяч за «трех львов».

Триппьер забил свой единственный мяч за сборную в полуфинале чемпионата мира 2018 года в России, в котором английская команда уступила сборной Хорватии со счетом 1:2. Он поразил ворота хорватов прямым ударом со штрафного.

«54 матча, один очень особенный гол и бесчисленные воспоминания. Киран Триппьер объявил о своем уходе из международного футбола. Спасибо за все, Триппс», — говорится в сообщении.