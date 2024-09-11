Де Брейне опять критикует сборную Бельгии. Почему Кевин постоянно чем-то недоволен?

«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но суть в том, что мы должны прибавить во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся — это быть лучшими, то мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого показателя. Придется выложиться полностью. Если не сделаем этого, то все кончено! Я признаю: мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но остаются вещи, которые абсолютно неприемлемы. Не стану уточнять. Мы слишком плотно располагаемся сзади: когда в обороне остаются шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи».