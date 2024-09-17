«Могу даже нетрезвым выйти». Дзюба — о соперниках сборной России в товарищеских матчах

— Не знаю, насколько к месту вопрос касательно сборной с учетом ее нынешней концепции не вызывать полевых игроков старше 30 лет. Но вы верите, что еще сыграете хотя бы раз за национальную команду?
— Против Вьетнама, Кубы… Кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.
— И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?
— От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную.
В активе 36-летнего Дзюбы 55 матчей и 30 голов за национальную команду.