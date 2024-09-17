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«Могу даже нетрезвым выйти». Дзюба — о соперниках сборной России в товарищеских матчах

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «Известиям» заявил, что готов сыграть за сборную России против ее нынешних соперников по товарищеским матчам, если появится такая возможность.

Источник: Reuters

— Не знаю, насколько к месту вопрос касательно сборной с учетом ее нынешней концепции не вызывать полевых игроков старше 30 лет. Но вы верите, что еще сыграете хотя бы раз за национальную команду?

— Против Вьетнама, Кубы… Кого там еще… Гватемалы, Камбоджи — вообще легко! Могу даже нетрезвым выйти, в принципе.

— И от фигуры Валерия Карпина это не зависит?

— От него, конечно, зависит. Он ведь решает, кто будет играть за сборную.

В активе 36-летнего Дзюбы 55 матчей и 30 голов за национальную команду.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти