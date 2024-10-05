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Валерий Карпин: мы тоже не знаем, чем займется сборная России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о том, что не знает, чем национальная команда займётся на ближайшем сборе.

Источник: РИА "Новости"

«Мы тоже не знаем, чем займёмся на сборах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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