Валерий Карпин: мы тоже не знаем, чем займется сборная России

«Мы тоже не знаем, чем займёмся на сборах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.