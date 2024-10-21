Российские футболистки сыграют товарищеские матчи со сборными Кении и Гаити

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Кении и Гаити. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встречи пройдут в турецком городе Сиде. Матч с кенийками состоится 26 октября, игра с командой Гаити — 29 октября. С 21 по 30 октября россиянки проведут учебно-тренировочный сбор в Турции.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.