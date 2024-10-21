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Российские футболистки сыграют товарищеские матчи со сборными Кении и Гаити

Встречи пройдут в турецком городе Сиде.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Кении и Гаити. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встречи пройдут в турецком городе Сиде. Матч с кенийками состоится 26 октября, игра с командой Гаити — 29 октября. С 21 по 30 октября россиянки проведут учебно-тренировочный сбор в Турции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.