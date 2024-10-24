Гаврилов — о матче с Брунеем: «Игра со сборной Ваганьковского кладбища веселее будет»

«Матч против Брунея? Я не пойму, ты что, меня травишь? Я даже название такое не слышал. 183-я в рейтинге ФИФА? Это кошмар! Я могу договориться провести матч против сборной Ваганьковского кладбища. С ними веселее будет? Да», — приводит слова Гаврилова «ВсеПроСпорт».