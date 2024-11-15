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Сборная России по футболу со счетом 11:0 обыграла команду Брунея в товарищеском матче

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 11:0 победила команду Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре в присутствии 26 865 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). На 7-й минуте мяч в свои ворота забил Нурихван Отман.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Ранее с наибольшей разницей российские футболисты выигрывали в июне 2019 года в матче отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино (9:0). Также россияне превзошли национальное достижение по количеству голов в одной игре, предыдущий рекорд был установлен в той же встрече со сборной Сан-Марино.

Результат матча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). После октябрьского обновления рейтинга сборная России сохранила 34-ю строчку, даже не проведя ни одного матча в международную паузу. Команда Брунея занимает 184-е место. Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

19 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Сирии. Игра состоится в Волгограде.

Россия
11:0
Первый тайм: 4:0
Бруней
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
2′
80356
7′
Евгений Морозов
9′
Иван Обляков
28′
Лечи Садулаев
48′
Никита Кривцов
57′
Тамерлан Мусаев
62′
Андрей Мостовой
67′
Александр Черников
73′
Алексей Батраков
79′
Арсен Адамов
88′
Составы команд
Россия
4
Вячеслав Караваев
24
Данил Круговой
7
Андрей Мостовой
25
Данил Пруцев
26
Александр Черников
29
Валентин Пальцев
1
Илья Лантратов
46′
16
Станислав Агкацев
14
Евгений Морозов
60′
2
Арсен Адамов
8
Никита Кривцов
60′
19
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
46′
20
Лечи Садулаев
21
Федор Чалов
60′
11
Тамерлан Мусаев
Бруней
1
Джефри Сэйафик
3
Абдул Сиза
5
Нур Икхван Отман
23
Юра Путера
15
Фатуррахман Эмбран
10
Разими Рамлли
16
Шэйфи Эффенди
12
Сафиуддин Шарифф
59′
70′
6
Вафи Аминуддин
7
Азван Али Рахман
70′
22
Алинур Рашими
17
Язид Саид
83′
9
Асри Аспар
21
Азван Салех
83′
14
Хазик Касифул
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Лутфуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Алишер Усманов
(Узбекистан)
Боковой судья
Санжар Шаюсупов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Бруней
Товарищеские матчи: календарь