Сборная России по футболу со счетом 11:0 обыграла команду Брунея в товарищеском матче

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Ранее с наибольшей разницей российские футболисты выигрывали в июне 2019 года в матче отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино (9:0). Также россияне превзошли национальное достижение по количеству голов в одной игре, предыдущий рекорд был установлен в той же встрече со сборной Сан-Марино.