Сборная России по футболу со счетом 11:0 обыграла команду Брунея в товарищеском матче

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). На 7-й минуте мяч в свои ворота забил Нурихван Отман.
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Ранее с наибольшей разницей российские футболисты выигрывали в июне 2019 года в матче отборочного турнира на чемпионат Европы с командой Сан-Марино (9:0). Также россияне превзошли национальное достижение по количеству голов в одной игре, предыдущий рекорд был установлен в той же встрече со сборной Сан-Марино.
Результат матча пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). После октябрьского обновления рейтинга сборная России сохранила 34-ю строчку, даже не проведя ни одного матча в международную паузу. Команда Брунея занимает 184-е место. Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
19 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Сирии. Игра состоится в Волгограде.