«Понравилось все»: тренер сборной Сирии оценил организацию матча в Волгограде

«От имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо, — начал Хосе Лана на пресс-конференции. — Все те дни, что мы были здесь, мы чувствовали себя отлично. Понравилось все: и отель, и еда, и люди, и организация, все было на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома».