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«Понравилось все»: тренер сборной Сирии оценил организацию матча в Волгограде

Хосе Лана ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры.

Источник: БЕЛТА

Несмотря на крупное поражение, наставник сирийских футболистов остался доволен самим матчем и приемом в городе-герое.

Главный тренер сборной Сирии испанец Хосе Лана высоко оценил уровень организации матча в Волгограде. Футболисты прилетели в город-герой еще 11 ноября и провели здесь полноценный тренировочный сбор.

«От имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо, — начал Хосе Лана на пресс-конференции. — Все те дни, что мы были здесь, мы чувствовали себя отлично. Понравилось все: и отель, и еда, и люди, и организация, все было на высшем уровне. Мы чувствовали себя как дома».

Специалист отметил, что матч для сборной Сирии выдался тяжелым, но в целом он доволен и игрой, и качеством работы футболистов, особенно в первом тайме.

Кроме того, испанский тренер поблагодарил за поддержку сирийских болельщиков. Они заняли на «Сталинград Арене» практически целый сектор и оставались активными на протяжении всего матча.

«Мы благодарим болельщиков за поддержку, — добавил Хосе Лана. — Она была очень заметна. Ощущалось огромное количество людей, которые поддерживали. Мы очень благодарны им за это».

Напомним, в Волгограде сборная России разгромила сборную Сирии со счетом 4:0. Матч посетили рекордное количество болельщиков в этом году — 35 628 человек.