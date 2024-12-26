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Отар Кушанашвили раскритиковал Станислава Черчесова за шутку про французский язык

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал манеру общения главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Возьмём Черчесова. Его не переделать. Он до сих пор убеждён, что было остроумным сказать: “Вы по-французски разговариваете?”. Он думает, что смешно сказал, что в этом нет ничего оскорбительного. Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного. Ни Черчесову, ни Карпину не объяснить, что не надо смотреть исподлобья на любого как на не соответствующего твоему интеллекту», — сказал Кушанашвили в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

В Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера. Позднее российского специалиста оштрафовали за высказывание.

Казахстан