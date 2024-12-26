Отар Кушанашвили раскритиковал Станислава Черчесова за шутку про французский язык

«Возьмём Черчесова. Его не переделать. Он до сих пор убеждён, что было остроумным сказать: “Вы по-французски разговариваете?”. Он думает, что смешно сказал, что в этом нет ничего оскорбительного. Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного. Ни Черчесову, ни Карпину не объяснить, что не надо смотреть исподлобья на любого как на не соответствующего твоему интеллекту», — сказал Кушанашвили в эфире программы «Это футбол, брат!».