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В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич анонсировал возможный товарищеский матч со сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Ассоциация Белорусская федерация футбола

Он отметил, что игра может состояться в июне. «Белорусская федерация футбола уже направила РФС предложение о проведении товарищеского матча. Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», — заявил Василевич.

В конце декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о том, что национальная команда страны сыграет с европейскими сборными. Среди возможных соперников он упоминал Белоруссию.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

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Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
7.06.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Россия
Иван Обляков
8′
Константин Тюкавин
20′
Федор Чалов
63′
Федор Чалов
69′
Составы команд
Беларусь
12
Павел Павлюченко
5
Денис Поляков
6
Сергей Политевич
20
Захар Волков
14
Евгений Яблонский
2
Кирилл Печенин
59′
13
Сергей Карпович
9
Макс Эбонг
75′
8
Валерий Бочеров
15
Никита Корзун
68′
7
Артем Концевой
17
Валерий Громыко
36′
59′
19
Владислав Малькевич
10
Владислав Морозов
68′
21
Владислав Климович
23
Дмитрий Антилевский
46′
11
Максим Киреев
Россия
4
Юрий Горшков
14
Евгений Морозов
17
Илья Вахания
15
Данил Глебов
19
Антон Миранчук
39
Матвей Сафонов
46′
1
Александр Максименко
3
Игорь Дивеев
78′
2
Александр Солдатенков
11
Алексей Миранчук
72′
20
Лечи Садулаев
23
Далер Кузяев
78′
7
Артем Карпукас
27
Иван Обляков
62′
9
Федор Чалов
10
Константин Тюкавин
62′
13
Иван Сергеев
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рустам Омаров
(Казахстан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Беларусь
Товарищеские матчи: календарь