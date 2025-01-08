В Белоруссии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.