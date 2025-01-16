Генич назвал тренера, который заменит Карпина в сборной России

— У Семака хорошая футбольная и тренерская карьера. Но надо ли ему ехать в условный «Ференцварош» или «Легию»? Надо бы у него самого спросить. Учитывая его красивую, большую семью, может быть, он вообще хочет больше времени проводить с ними. Может быть, ему нужен будет год, чтобы передохнуть и побыть с семьей, перед тем как принимать новые вызовы. Просто не так много команд в России, которые он мог бы тренировать после «Зенита». Их практически нет. Только сборную после Валерия Георгиевича. Не особо верю в вариант с Европой, — цитирует Генича «СЭ».