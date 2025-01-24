В Ростове могут пройти матчи сборной России по футболу

В список входят 12 российских городов: Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи. В 11 из них уже проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.