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В Ростове могут пройти матчи сборной России по футболу

Российский футбольный союз составил список из 12 городов, где могут пройти товарищеские матчи национальной сборной в 2025 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: БЕЛТА

В список входят 12 российских городов: Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи. В 11 из них уже проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее РФС сообщили, что сборная России в этом году должна провести 8 домашних и две гостевые игры.

Напомним, что в 2024 году команда главного тренера сборной и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).