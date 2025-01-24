В Ростове могут пройти матчи сборной России по футболу

В список входят 12 российских городов: Москва, Санкт‑Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, Саранск и Сочи. В 11 из них уже проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ранее РФС сообщили, что сборная России в этом году должна провести 8 домашних и две гостевые игры.
Напомним, что в 2024 году команда главного тренера сборной и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).