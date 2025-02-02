Сорокин считает, что при Дюкове российские команды вернут к международным турнирам

«Допустят ли наши команды в новый срок Дюкова? Я думаю, что да. Потому что сейчас в воздухе витает что-то позитивное, не только в футболе, но и в других видах спорта. Нарос какой-то приятный позитив, пока возможно эфемерный, но ощущаемый. Сегодня было на слайдах, что успехи сборной означают привлечение болельщиков и занимающихся футболом, но не все от нас зависит, к сожалению», — добавил он.