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Сорокин считает, что при Дюкове российские команды вернут к международным турнирам

В воскресенье Дюков был переизбран на пост президента РФС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Безальтернативность на посту президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова является признаком стабильной и эффективной работы организации, в следующий четырехлетний период российские команды вернут к международным соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал советник президента РФС Алексей Сорокин.

В воскресенье Дюков был переизбран на пост президента РФС.

«Безальтернативность является хорошим признаком стабильной эффективной работы администрации РФС, — сказал Сорокин. — Конечно, все происходит в трудных условиях, все окрашено нашим неучастием в международных матчах, но надеемся на лучшее в следующий четырехлетний период. Хочу пожелать такой же ритмичной работы».

«Допустят ли наши команды в новый срок Дюкова? Я думаю, что да. Потому что сейчас в воздухе витает что-то позитивное, не только в футболе, но и в других видах спорта. Нарос какой-то приятный позитив, пока возможно эфемерный, но ощущаемый. Сегодня было на слайдах, что успехи сборной означают привлечение болельщиков и занимающихся футболом, но не все от нас зависит, к сожалению», — добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

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